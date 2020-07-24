Александр Высокинский проводит объезд Орджоникидзевского района Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга пожаловались главе города Александру Высокинскому на его подчиненного — руководителя района Романа Кравченко. Это произошло во время рейда главы города, передает корреспондент URA.RU с места события. Возмущенные горожане заявили, что так и не смогли попасть на прием к мэру и что районные чиновники избегают общения с ними.

По словам вышедших на встречу мэру жителей района, запись к нему на прием закончилась через 10 минут после того, как местная администрация объявила о ее запуске. Инициативная группа пыталась передать чиновникам информацию о незаконной продаже этилового спирта в районных киосках, но так и не смогла.

В ответ глава района отметил, что заявки на прием к мэру принимались в течение четырех дней. «У нас есть все записи разговоров, мы никому не отказывали», — объяснил Кравченко. «Если это [о чем говорят люди] правда, надо будет твоих казнить», — сказал Высокинский, обращаясь к подчиненному.

В завершение разговора недовольные жители предупредили, что, если руководство районной администрации, продолжит отвечать «отписками» на их вопросы, они обратятся в прокуратуру.

Ранее URA.RU писало о конфликте между мэром Екатеринбурга и главой района. В мае Кравченко был объявлен строгий выговор за некачественное благоустройство территории, однако чиновник не согласился с этим решением и готовился к суду. Однако до обжалования аппаратного взыскания дело так и не дошло.