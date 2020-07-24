В Кремле оценили санкции Кадырова против госсекретаря США

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков прокомментировал решение главы Чечни Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Введение главой Чечни Рамзаном Кадыровым санкций в отношении госсекретаря США Майка Помпео является естественной реакцией на недружественный шаг. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, поддерживают ли в Кремле действия Кадырова.

«Ограничения были введены не только в отношении Кадырова, но и членов его семьи, что трудно объяснимо и что само по себе является недружественными действиями. Естественно это вызвало противодействие со стороны одного из российских регионов», — заявил Песков.

Присвоение президентом России Владимиром Путиным Кадырову звания генерал-майора не связано с введением американских санкций и не является формой поддержки, добавил Песков. «Кадыров на фоне любых санкций готов за себя постоять сам», — добавил представитель Кремля. По его словам, Путин решил наградить Кадырова за вклад с борьбу с боевиками, так как глава Чечни координирует действия силовых ведомств при возникновении каких-либо ситуаций в ходе борьбы с терроризмом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что против Кадырова вводятся санкции за нарушения прав человека. Кадыров отреагировал на эту информацию, опубликовав фото с оружием. Позднее глава Чечни объявил о введении против Помпео всех существующий в республике санкций, включая заморозку его счетов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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