Екатерина Петрова заявила, что задержали их по подозрению в теракте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Казани задержана руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова. Активистку задержали в штабе «Объединенных демократов» во время своей лекции.

Информация о задержании появилась на официальной странице «Трансперенси» в Facebook. По данным представителей организации, полиция задержала всех присутствовавших во время лекции Петровой о контроле над госзакупками.

«Пока переписали всех и держат в отделе полиции. При задержании сказали, что по подозрению в организации теракта. Собственник здания — Марс Хайруллин, известный тут правозащитник, и у него вечные проблемы с местной властью. По всей видимости, они опять что-то не поделили, и мы попали под раздачу во время лекции», — рассказала Петрова URA.RU.

«Трансперенси Интернешнл» — международная неправительственная организация, созданная для борьбы и исследования коррупции. В России первый филиал появился в 1999 году. В настоящее время штабы организации расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Владимире, Калининграде и Новгороде.