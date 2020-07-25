24 июля 2020

Задержана руководитель штаба «Трансперенси» в Екатеринбурге. Ее заподозрили в подготовке теракта

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по прямым выборам мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, петрова екатерина
Екатерина Петрова заявила, что задержали их по подозрению в теракте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Казани задержана руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова. Активистку задержали в штабе «Объединенных демократов» во время своей лекции.

Информация о задержании появилась на официальной странице «Трансперенси» в Facebook. По данным представителей организации, полиция задержала всех присутствовавших во время лекции Петровой о контроле над госзакупками.

«Пока переписали всех и держат в отделе полиции. При задержании сказали, что по подозрению в организации теракта. Собственник здания — Марс Хайруллин, известный тут правозащитник, и у него вечные проблемы с местной властью. По всей видимости, они опять что-то не поделили, и мы попали под раздачу во время лекции», — рассказала Петрова URA.RU.

«Трансперенси Интернешнл» — международная неправительственная организация, созданная для борьбы и исследования коррупции. В России первый филиал появился в 1999 году. В настоящее время штабы организации расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Владимире, Калининграде и Новгороде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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