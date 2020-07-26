32-летняя женщина доплыла до середины Камы, после чего начала тонуть Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Перми спасли тонущую в Каме женщину. Чтобы сделать это, они выстроились в живую цепь. Кадры спасения опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел минувшим вечером. По словам автора видеозаписи, 32-летняя женщина прыгнула в Каму и поплыла на середину реки. В какой-то момент она начала тонуть. Один из мужчин бросился в воду и сумел оттащить ее к набережной. Однако, на скользкий склон он забраться не смог. Тогда случайные очевидцы выстроились в живую цепь и общими усилиями смогли дотянуть находящихся в воде до безопасного места.