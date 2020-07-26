25 июля 2020
24 июля 2020
23 июля 2020

Пермяки выстроились в цепь, чтобы спасти тонущую в реке женщину. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь. Городские пейзажи, кама, река
32-летняя женщина доплыла до середины Камы, после чего начала тонуть Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Перми спасли тонущую в Каме женщину. Чтобы сделать это, они выстроились в живую цепь. Кадры спасения опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел минувшим вечером. По словам автора видеозаписи, 32-летняя женщина прыгнула в Каму и поплыла на середину реки. В какой-то момент она начала тонуть. Один из мужчин бросился в воду и сумел оттащить ее к набережной. Однако, на скользкий склон он забраться не смог. Тогда случайные очевидцы выстроились в живую цепь и общими усилиями смогли дотянуть находящихся в воде до безопасного места.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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