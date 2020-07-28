27 июля 2020

Апелляционный суд отказал директору «Уральских пельменей». Он хотел отсудить права на шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Нетиевский/соцсети, нетиевский сергей
Сергей Нетиевский не смог отстоять свои требования в суде Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте
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Раскол в «Уральских пельменях»

Десятый апелляционный суд Москвы отказал в жалобе бывшему продюсеру «Уральских пельменей» Сергею Нетиевскому. Он пытался повторно оспорить лицензионные контракты, принадлежащие команде шоу. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских пельменей».

«Коллектив „Уральских пельменей“ ни секунды не сомневался в своей правоте и юридической силе уже случившихся побед. Остается только недоумение: для чего Сергей Нетиевский продолжает свои нелепые преследования бывших товарищей и сколько еще надуманных поводов сумеет изобрести», — написали представители команды.

Ранее Арбитражный суд Москвы уже признал законность этих договоров. В конце мая и середине июня коллектив «Уральских пельменей» и нынешний директор коллектива отсудили у Нетиевского по два миллиона рублей.

Конфликт начался с 2015 года, стороны обвиняют друг друга в незаконной трансляции передач и сговоре. По одной из версий, конфликт с бывшим директором стал причиной раскола творческого коллектива и ухода из него Юлии Михалковой.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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