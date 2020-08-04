На Украине начинается распродажа тюрем

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Глава украинского Минюста примет участие в мероприятии по распродаже тюрем Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Украине с 6 августа стартует распродажа тюрем. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства юстиции.

Торги пройдут на территории Ирпенского исправительного центра в Киевской области, который также будет продаваться, сообщили в пресс-службе Минюста. Глава министерства Денис Малюська лично примет участие в мероприятии. «[Министр] расскажет о планах дальнейших продаж и направления использования полученных от реализации тюрем средств», — передает информационное агентство RNS.

Ирпенский исправительный центр № 132 решили продать в рамках программы оптимизации. Последних заключенных оттуда перевели в августе 2019 года. Ранее Денис Малюська предлагал провести эксперимент, в рамках которого хотел выделить в некоторых СИЗО камеры с улучшенными условиями, размещая в них заключенных за деньги. В 2021 году ожидается принятие решения о закреплении такой возможности на законодательном уровне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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