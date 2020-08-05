Авиарейсов из Перми в Прагу стало в полтора раза меньше, чем до пандемии
Экономисты посчитали убытки от пандемии — рейсов в Прагу станет в полтора раза меньше — в Пермь прилетит глава Минкульта — в Перми скончался ветеран «Байконура». Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:
Минфин края подсчитал убытки от пандемии
- Доходы бюджета края сократились более чем на 20 млрд рублей по сравнению с таким же периодом 2019 года. Тогда доходы составляли 78,8 млрд рублей, а сейчас чуть более 58 млрд рублей. Экономисты считают, что властям придется занимать деньги у банков и краевой бюджет восстановится лишь в 2021 году.
Рейсов из Перми в Прагу стало меньше
- Количество прямых авиарейсов из Перми в Прагу будет сокращено в полтора раза из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в министерстве транспорта Пермского края.
Регион посетит министр культуры России
- Министр культуры России Ольга Любимова планирует приехать в Пермь. О ее приезде договорился врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 августа в ходе поездки в Москву.
В Перми скончался ветеран космодрома «Байконур»
- Соратник конструктора Сергея Королева и один из основателей космодрома «Байконур» Дмитрий Глотин скончался в Перми на 91-м году жизни. Он был ветераном РВСН и космодрома «Байконур».
Призывнику грозит полгода ареста за отказ от альтернативной службы
- Призывник из Чайковского, ограниченно годный к военной службе, должен был 21 месяц отработать уборщиком помещений в Челябинской областной больнице. Однако он отказался, за что ему грозит шесть месяцев ареста.
Девушке с инвалидностью отказывают во врачебной помощи
- Девушка инвалид-колясочник из Перми не может получить консультации узких специалистов в поликлинике. Об этом URA.RU рассказала ее мама. Она пояснила, что состояние ее дочери ухудшилось, но они не могут попасть на прием не только к специалистам, но и даже к терапевту.
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