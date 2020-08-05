05 августа 2020
04 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 6 августа. Пандемия оставила регион без 20 млрд рублей, в Пермь прибудет министр культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, большое савино, международный аэропорт пермь
Авиарейсов из Перми в Прагу стало в полтора раза меньше, чем до пандемии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экономисты посчитали убытки от пандемии — рейсов в Прагу станет в полтора раза меньше — в Пермь прилетит глава Минкульта — в Перми скончался ветеран «Байконура». Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:

Минфин края подсчитал убытки от пандемии

  • Доходы бюджета края сократились более чем на 20 млрд рублей по сравнению с таким же периодом 2019 года. Тогда доходы составляли 78,8 млрд рублей, а сейчас чуть более 58 млрд рублей. Экономисты считают, что властям придется занимать деньги у банков и краевой бюджет восстановится лишь в 2021 году.

Рейсов из Перми в Прагу стало меньше

Регион посетит министр культуры России

В Перми скончался ветеран космодрома «Байконур»

Призывнику грозит полгода ареста за отказ от альтернативной службы

  • Призывник из Чайковского, ограниченно годный к военной службе, должен был 21 месяц отработать уборщиком помещений в Челябинской областной больнице. Однако он отказался, за что ему грозит шесть месяцев ареста.

Девушке с инвалидностью отказывают во врачебной помощи

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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