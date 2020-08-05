Тюмень возвращается к докризисным показателям по коронавирусу

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 80 тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирус подтвердился у 80 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Пик ежесуточной выявляемости заболевания пришелся на 20 июля, когда диагноз подтвердился у 112 тюменцев.

«Тюменская область — 80 (случаев подтвержденного коронавируса за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Таким образом, в регионе продолжает укрепляться тренд на снижение ежесуточных показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

3 августа губернатор Тюменской области Александр Моор объявил об очередных послаблениях режима повышенной готовности. В регионе предприятиям общепита разрешили принимать гостей не только на летних верандах, но и в основных залах. Также открылись общественные бани и изменились условия регистрации браков в ЗАГСах.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 6351 жителя Тюменской области. Карантин в регионе продлен до 16 августа.