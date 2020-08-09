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Самое актуальное в ХМАО на 10 августа. Карантин продлен для трех категорий граждан, в новом учебном году не исключается дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенние виды Тюмени и обстановка во время карантина. Тюмень, пенсионер, костыль, в маске, пешеход в маске
Для пожилых людей и еще двух категорий граждан карантин продлен до 23 августа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Югре продлили режим самоизоляции — в ХМАО не исключают дистанционное образование — губернатор отчиталась о доходах. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе продлен карантин для некоторых категорий граждан

В ХМАО не исключен формат дистанционного образования

  • В Нижневартовске планируют открыть школы 1 сентября в традиционном формате, однако администрация города не исключает перевод школьников на дистанционное образование, но лишь в том случае, если эпидситуация будет ухудшаться.

Губернатор Югры отчиталась о доходах

  • Доход главы ХМАО Натальи Комаровой за 2019 год составил более 5,5 млн рублей. За 2019 год, губернатор заработала почти в два раза больше, чем в 2018 году. Сумма ее дохода за 2018 год составила 3,1 млн рублей, из них пенсионные начисления — 375,5 тыс. руб.

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Экономика Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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