Для пожилых людей и еще двух категорий граждан карантин продлен до 23 августа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Югре продлили режим самоизоляции — в ХМАО не исключают дистанционное образование — губернатор отчиталась о доходах. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе продлен карантин для некоторых категорий граждан

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 8 августа продлила режим самоизоляции до 23 августа. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в регионе будут действовать для людей старше 65 лет, беременных и имеющих хронические заболевания.

В ХМАО не исключен формат дистанционного образования

В Нижневартовске планируют открыть школы 1 сентября в традиционном формате, однако администрация города не исключает перевод школьников на дистанционное образование, но лишь в том случае, если эпидситуация будет ухудшаться.

Губернатор Югры отчиталась о доходах

Доход главы ХМАО Натальи Комаровой за 2019 год составил более 5,5 млн рублей. За 2019 год, губернатор заработала почти в два раза больше, чем в 2018 году. Сумма ее дохода за 2018 год составила 3,1 млн рублей, из них пенсионные начисления — 375,5 тыс. руб.