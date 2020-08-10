Банки отказались давать льготы переболевшим коронавирусом

Переболевшие коронавирусом россияне не смогут рассчитывать на послабления в договорах с финансовыми организациями. В частности, они не смогут получить без потери доходов депозит или пенсионные накопления.
«Известия» провели опрос среди банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с целью узнать, будут ли они предоставлять льготы вылечившимся от COVID-19, которые нуждаются в деньгах на реабилитацию. В подавляющем большинстве компаний отметили, что таких планов у них нет.
В Центробанке напомнили о рекомендации предоставлять кредитные каникулы гражданам, заболевшим COVID-19. По данным регулятора, многие банки при пересмотре графика платежей сами идут навстречу своим клиентам.
По прогнозам экспертов, опрошенных газетой, если прогнозы второй волны эпидемии в России сбудутся, то государство, скорее всего, обяжет финансовый сектор вводить подобного рода льготы, тем самым снимая с себя часть социальной нагрузки.
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