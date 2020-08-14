Инцидент произошел в парке Маяковского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге во время празднования Дня города люди застряли на аттракционе «Катапульта» в парке им. Маяковского. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.

«Люди застряли на аттракционе», — рассказал источник. Отмечается, что двое отдыхающие зависли на высоте 15 метров. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей МЧС и администрации парка.

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, большинство мероприятий, приуроченных ко Дню города, который празднуется в Екатеринбурге проходит в онлайне. В ноябре пройдет еще один день рождения города, тогда мероприятия объединят с фестивалем «Ночь музыки».

В Екатеринбурге два человека застряли на аттракционе «Катапульта» Ura.ru

Эвакуация людей, застрявших на аттракционе «Катапульта» в Екатеринбурге Ura.ru

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.