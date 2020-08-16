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Самое актуальное в Челябинской области на 17 августа. Нашли пропавшего срочника, в Снежинске будут судить госслужащего за махинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Челябинск, небоскреб, отражение, облака, недвижимость, челсити
В Челябинске планируют построить 55-этажный небоскреб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пропавшего в Приморье солдата нашли — в Снежинске на директора муниципального предприятия завели уголовное дело — в Челябинске построят небоскреб в 55 этажей — в Магнитогорске град побил автомобили. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:

Пропавший челябинский солдат-срочник вернулся домой

Снежинского директора будут судить за финансовые махинации

  • В Снежинске 54-летний директор одного из муниципальных бюджетных учреждений присвоил себе более 420 тысяч рублей. Он трижды нанимал на работу сотрудника и получал за него зарплату. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В Челябинске построят 55-этажный небоскреб

  • Между улицами Братьев Кашириных, Российской, Труда и Береговой в Челябинске планируют построить 55-этажное здание с жилыми и офисными помещениями. Сейчас идет разработка эскиза, которая будет закончена до конца 2020 года.

В Магнитогорске град нанес ущерб садоводам и автовладельцам

  • Крупный град, который прошел в Магнитогорске во время непогоды 15 августа, уничтожил часть урожая у садоводов и побил автомобили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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