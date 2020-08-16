В Челябинске планируют построить 55-этажный небоскреб
Пропавшего в Приморье солдата нашли — в Снежинске на директора муниципального предприятия завели уголовное дело — в Челябинске построят небоскреб в 55 этажей — в Магнитогорске град побил автомобили. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:
Пропавший челябинский солдат-срочник вернулся домой
- Призывник из Челябинска Александр Татаренко, который служил в Черниговском районе Приморского края и пропал 21 июня, найден живым. По данным URA.RU, срочник 12 дней назад жаловался на неуставные отношения в части и сообщал знакомому, что его избили двое сослуживцев.
Снежинского директора будут судить за финансовые махинации
- В Снежинске 54-летний директор одного из муниципальных бюджетных учреждений присвоил себе более 420 тысяч рублей. Он трижды нанимал на работу сотрудника и получал за него зарплату. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.
В Челябинске построят 55-этажный небоскреб
- Между улицами Братьев Кашириных, Российской, Труда и Береговой в Челябинске планируют построить 55-этажное здание с жилыми и офисными помещениями. Сейчас идет разработка эскиза, которая будет закончена до конца 2020 года.
В Магнитогорске град нанес ущерб садоводам и автовладельцам
- Крупный град, который прошел в Магнитогорске во время непогоды 15 августа, уничтожил часть урожая у садоводов и побил автомобили.
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