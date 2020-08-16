Жители ХМАО поддержали защитников священной горы в Башкирии

Жители Сургута и Нижневартовске призывают остановить промышленную разработку шихана Куштау Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ХМАО поддержали публичными акциями башкиров, которые пытаются остановить промышленную разработку шихана Куштау в интересах «Башкирской содовой компании». На улицы вышли жители Сургута и Нижневартовска. Об этом активисты рассказали в своих социальных сетях.

«Я в Нижневартовске, и мне не безразлично! Руки прочь от Куштау!» — написала в своем Instagram-аккаунте жительница Нижневартовска Кристина, разместив фотографию, где она стоит с плакатом на центральной площади города.

В Сургуте публичная акция собрала несколько десятков местных жителей. Они скандировали «Куштау, живи» на двух языках — русском и башкирском, а также подняли самодельные плакаты с надписями «Куштау, мы с вами» и «Шиханы должны жить».

Председатель общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» ХМАО Раудат Кульманбетов поддержал протестующих, сообщив URA.RU, что подконтрольное ему объединение не планирует публичных акций. Кульманбетов считает, что конфликт в Башкирии спровоцировали власти. «Силовые акции — это не нормально. Нагнали ОМОН, Росгвардию. Против кого идут? Против жителей своего государства. Сразу надо было разговаривать с людьми», — считает Кульманбетов.

Шихан Куштау является священным для жителей Башкирии. Кроме того, он входит в список геологического наследия всемирного значения GEOSITES.

Ранее URA.RU писало, что на горе Куштау в Башкирии несколько дней идут акции протеста и столкновения протестующих с силовиками. Жители пытаются остановить разработку известняка на священном для них месте.