Предвыборную программу врио губернатора Дмитрия Махонина прокомментировали пермская бизнес-элита Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Крупные бизнесмены высказались о предвыборной программе Махонина — в Пермь приедет полпред главы государства — в администрации Перми произошли перестановки — на трассе до Екатеринбурга образовалась многокилометровая пробка. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

Пермские политики и бизнесмены оценили предвыборные амбиции Махонина

По просьбе URA.RU крупные бизнесмены и общественники отреагировали на первое предвыборное обращение врио губернатора Дмитрия Махонина. По их мнению, чиновник стремится долгое время управлять регионом.

Пермь посетит полдпред президента

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Пермь 20 августа. Это будет второй за месяц визит высокопоставленного чиновника в регион.

В правительстве Перми появились новые руководители

Мэр Перми Дмитрий Самойлов назначил новых глав в управление жилищных отношений, управление капитального строительства и муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».

В районе Суксуна зафиксирована пробка в 20 километров

На трассе Пермь — Екатеринбург на участке дороги в районе Суксуна образовалась пробка протяженностью около 20 километров из-за ремонта дорожного полотна. Движение было затруднено в обе стороны.