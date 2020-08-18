18 августа 2020
17 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 19 августа. Бизнес-элиты оценили послание Махонина, в край приедет полпред президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, губернатор, махонин дмитрий
Предвыборную программу врио губернатора Дмитрия Махонина прокомментировали пермская бизнес-элита Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Крупные бизнесмены высказались о предвыборной программе Махонина — в Пермь приедет полпред главы государства — в администрации Перми произошли перестановки — на трассе до Екатеринбурга образовалась многокилометровая пробка. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

Пермские политики и бизнесмены оценили предвыборные амбиции Махонина

Пермь посетит полдпред президента

В правительстве Перми появились новые руководители

  • Мэр Перми Дмитрий Самойлов назначил новых глав в управление жилищных отношений, управление капитального строительства и муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества».

В районе Суксуна зафиксирована пробка в 20 километров

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...