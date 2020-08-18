Директор тюменского департамента увеличил доход на миллион

Доход директора департамента увеличился почти на 1 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

За 2019 год директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, Евгений Карташков заработал 4,1 млн рублей. Декларация о его доходах опубликована на официальном сайте администрации Тюмени. Годом ранее директор департамента заработал на 930 тыс. рублей меньше

«Общий доход Евгения Карташкова составил 4,1 млн рублей (включая 770 тыс. рублей с отчуждения имущества). В собственности имеет земельный участок на (870 кв. м.), жилой дом, квартиру (90,5 кв. м.) в равных долях с женой и два гаража. Транспортных средств при этом в собственности не имеет», — указано в опубликованной декларации.

Супруга чиновника также владеет машиноместом и еще одной квартирой (67,4 кв. метров). При этом ее доход с 2018 года сократился на 135 тыс. рублей.

Ранее агентство писало о том, что заместитель главы мэра увеличила свой доход почти в 2 раза. В декларации за 2019 год ее заработки составили 6,5 млн рублей.