Заместитель мэра Тюмени заработала больше начальника

Доходы руководителей администрации города за год существенно выросли Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Заместители главы Тюмени почти в два раза приумножили свои доходы за минувший 2019 год. Декларации о доходах опубликованы на официальном сайте администрации города. А одна из заместителей, Вера Соловьева, заработала на миллион больше, чем ее непосредственный начальник

«Декларированный годовой доход за 2019 год заместителя главы города Веры Соловьевой по социальным вопросам — 6,5 млн рублей», — указано в опубликованных документах. Это на 2,6 млн больше, чем в 2018 году. В собственности у чиновницы находятся две квартиры: 78 и 153 кв. м. и два земельных участка площадью 5,2 и 4 га. За год замглавы продала свой автомобиль Infiniti QX 50 и купила Volvo XC40.

Замглавы Тюмени по экономическим вопросам Ирина Чудова за год приумножила доходы на 2,6 млн рублей и заработала 5,1 млн рублей. В ее собственности — дом в 350 кв. м. на участок в 16 соток. Ее супруг задекларировал 31,2 млн рублей.

Еще один заместитель мэра, отвечающий за жилищно-коммунальное хозяйство Павел Перевалов заработал в 2019 году 4,7 млн рублей, что на 1,3 млн рублей больше, чем в 2018 году. Он владеет долями в двух квартирах и автомобилем Hyundai ix35.

Новые замглавы получили несколько меньший доход. Отвечающий за земельные, градостроительные и имущественные вопросы Владимир Третьяков заработал 3,7 млн рублей. Еще один зам по административной работе Артем Диченко отчитался о доходах в размере 5,2 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский мэр Руслан Кухарук в 2019 году отчитался о доходах в размере 5,4 млн рублей.