19 августа 2020
18 августа 2020

В тюменском селе подозревают власти в растрате денег на дорогу. Ее ждут уже 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, грейдер, урал, строительство, щебень, м5, ремонт дороги, новая дорога, автомобильная дорога
Жители Покровки десять лет ждали асфальт, но получат щебеневую дорогу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители села Покровка (Тюменская область) подозревают, что выделенные на строительство у них дороги средства были потрачены главой Заводоуковского района не по назначению — на борьбу с коронавирусом. Асфальт здесь ждут уже более десяти лет, сообщили URA.RU жители села Покровка.

«Недавно на собрании по поводу строительства плотины в Шестаково мы узнали, что на наше село на 2020 год был выделен бюджет на строительство дороги. Но сказали, что ими распорядились по-другому: деньги были потрачены на борьбу с пандемией коронавируса», — сообщили местные жители на условиях анонимности. По их словам, глава Заводоуковского района Александр Анохин уже не первый год обещает проложить в их деревне асфальт. «Каждый год он приезжает к нам в дом культуры и обещает строительства дороги. И так уже десять лет. А мы не можем нормально гулять с колясками, дети даже на велосипеде нормально покататься не могут», — возмущаются они.

Сам глава района в беседе с URA.RU отметил, что бюджет на строительство дороги в Покровке выделен, но делать ее будут только в следующем году. «В соответствии с программой дорожных работ ремонт дороги в Покровке запланирован на 2021 год. Но это будет не асфальтовая дорога, а засыпка щебнем — мы так делаем во всех селах. Все выделенные по программе деньги до копейки ушли на дороги», — прокомментировал он.

Ранее URA.RU сообщало, что жители села Шулыдино Голышмановского района выходили на митинги из-за дороги. Ее разбили грузовики, везущие песок для строительства птицефабрики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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