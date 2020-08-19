Жители Покровки десять лет ждали асфальт, но получат щебеневую дорогу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители села Покровка (Тюменская область) подозревают, что выделенные на строительство у них дороги средства были потрачены главой Заводоуковского района не по назначению — на борьбу с коронавирусом. Асфальт здесь ждут уже более десяти лет, сообщили URA.RU жители села Покровка.

«Недавно на собрании по поводу строительства плотины в Шестаково мы узнали, что на наше село на 2020 год был выделен бюджет на строительство дороги. Но сказали, что ими распорядились по-другому: деньги были потрачены на борьбу с пандемией коронавируса», — сообщили местные жители на условиях анонимности. По их словам, глава Заводоуковского района Александр Анохин уже не первый год обещает проложить в их деревне асфальт. «Каждый год он приезжает к нам в дом культуры и обещает строительства дороги. И так уже десять лет. А мы не можем нормально гулять с колясками, дети даже на велосипеде нормально покататься не могут», — возмущаются они.

Сам глава района в беседе с URA.RU отметил, что бюджет на строительство дороги в Покровке выделен, но делать ее будут только в следующем году. «В соответствии с программой дорожных работ ремонт дороги в Покровке запланирован на 2021 год. Но это будет не асфальтовая дорога, а засыпка щебнем — мы так делаем во всех селах. Все выделенные по программе деньги до копейки ушли на дороги», — прокомментировал он.

Ранее URA.RU сообщало, что жители села Шулыдино Голышмановского района выходили на митинги из-за дороги. Ее разбили грузовики, везущие песок для строительства птицефабрики.