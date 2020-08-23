Тихановская заявила, что военные не будут вмешиваться в протесты

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Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю Фото: Dmitri Lovetsky, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

Вооруженные силы Белоруссии не должны вмешиваться в мирные акции протестующих, так как это является преступлением. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Это преступление со стороны армии, если она выйдет против белорусского народа, потому что они — это тоже белорусские люди», — цитирует Тихановскую ТАСС. По ее мнению, демонстранты являются обычными гражданами страны и представители как силовых ведомств, так и вооруженных сил, должны это понимать.

Тихановская также рассказала о планах Координационного совета белорусской оппозиции. По ее словам, совет находится только в начале пути и ставит итоговой целью налаживание диалога с властями.

Ранее юристы Светланы Тихановской обжаловали в Верховном суде Белоруссии признание прошедших выборов президента, сообщает RNS. По словам адвоката Максима Знака, защита приложила к заявлению доказательства фальсификации выборов.

Между тем, в Белоруссии вторую неделю продолжаются мирные акции против действующего президента страны Александра Лукашенко. Силовые ведомства республики используют против митингующих водометы и светошумовые гранаты. Сообщается о десятках задержанных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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