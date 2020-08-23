Тихановская заявила, что военные не будут вмешиваться в протесты

Вооруженные силы Белоруссии не должны вмешиваться в мирные акции протестующих, так как это является преступлением. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
«Это преступление со стороны армии, если она выйдет против белорусского народа, потому что они — это тоже белорусские люди», — цитирует Тихановскую ТАСС. По ее мнению, демонстранты являются обычными гражданами страны и представители как силовых ведомств, так и вооруженных сил, должны это понимать.
Тихановская также рассказала о планах Координационного совета белорусской оппозиции. По ее словам, совет находится только в начале пути и ставит итоговой целью налаживание диалога с властями.
Ранее юристы Светланы Тихановской
Между тем, в Белоруссии вторую неделю продолжаются мирные акции против действующего президента страны Александра Лукашенко. Силовые ведомства республики используют против митингующих водометы и светошумовые гранаты. Сообщается о десятках задержанных.
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