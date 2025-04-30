Аэропорт Волгограда переименовали в Сталинград

Аэропорт Волгограда было решено переименовать
Международный аэропорт Волгограда официально переименован в Сталинград. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу ветеранов региона о смене названия воздушной гавани.
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