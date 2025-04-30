Аэропорт Волгограда переименовали в Сталинград

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Аэропорт Волгограда было решено переименовать
Аэропорт Волгограда было решено переименовать Фото:

Международный аэропорт Волгограда официально переименован в Сталинград. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу ветеранов региона о смене названия воздушной гавани.

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Международный аэропорт Волгограда официально переименован в Сталинград. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу ветеранов региона о смене названия воздушной гавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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