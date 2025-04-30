В 2024 году рост закредитованности населения был зафиксирован в Астраханской области, Крыму и Туве. Это следует из статистики Банка России.
«Рост закредитованности наблюдался в 2024 году в трех регионах — Астраханской области, Крыму и Тыве», — пишет РБК, ссылаясь на данные регулятора. При этом лидером по долговой нагрузке третий год подряд остается Тува: показатель закредитованности здесь достиг 31,7, что в два раза превышает среднероссийский уровень. В Астраханской области этот показатель составил 16,3, а в Крыму — 13 (+0,1 пункт).
Наивысший показатель (помимо Тувы) также зафиксирован в Калмыкии (22,3), Карачаево-Черкесии (18,9) и Ленинградской области (18,8), а самый низкий — в Кабардино-Балкарии и Сахалине (от 10 до 10,5). По данным издания, средний уровень долговой нагрузки по всем регионам России был снижен до 13,9.
В большинстве других регионов страны, напротив, отмечается снижение кредитной нагрузки граждан. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, рост закредитованности в большинстве случаях вызван сокращением числа заемщиков и снижением спроса на кредитные продукты. Так, на начало 2025 года кредиты имели 50,1 млн россиян, а за четвертый квартал их число уменьшилось на 700 тысяч — это рекордное падение за все время наблюдений, передает RT.
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