Китайские ученые доказали факт повторного заражения мужчины коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 августа, — 258-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 168-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 23 801 363 (+223 170 за минувшие сутки), вылечились 16 534 734 (+271 990), жертвами инфекции стали 822 813 (+4 315) человек. Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 5 914 903 случая заражения. Жертвами вируса стали более 180 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия: 3 627 217 заболевших. Тройку замыкает Индия, где насчитывается более трех миллионов инфицированных. Россия находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 961 493 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Ученые «Вектора» создали вакцину, которая может быть зарегистрирована в России уже в сентябре. В настоящее время продолжаются клинические испытания на добровольцах. Промежуточные результаты положительные, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Российская вакцина будет поставлена в Белоруссию. Об этом во время телефонного разговора договорились президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Отмечается, что Белоруссия станет первой страной, в которую будут поставлять российский препарат.

Ситуация в России

Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился инфекцией. Сейчас болезнь, по его словам, протекает иначе, чем в первый раз. В этот раз у главы республики сильные головные боли.

Начало учебного года в России могут перенести до 1 октября, чтобы не провоцировать вторую волну. Депутат Госдумы Василий Власов считает, что у детей и родителей появится больше времени на тестирование. Кроме того, это позволит избежать нагрузки на медицинскую инфраструктуру, считает парламентарий.

Согласно демографическим данным Росстата за первое полугодие 2020 года, режим самоизоляции повлиял на рост числа разводов в стране. Во время карантина в марте—июне этот показатель резко упал, после чего произошел резкий рост в июне — 45,8 тысяч. Эта цифра в 2,5 раза больше, чем в мае, и соответствует показателю годом ранее.

В России разрабатывается система с элементами искусственного интеллекта , способная прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий. Сейчас специалисты работают над созданием такой системы, которая выявляет риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации.

С 28 августа россияне смогут посещать Кипр. По приезду им придется две недели провести на карантине, сообщил Минздрав Республики. В числе лиц, которым разрешен въезд на остров, находятся граждане страны, постоянно проживающие там, а также члены их семей; лица, имеющие вид на жительство, дипломаты и получившие особое разрешение от властей.

Ситуация в мире

Медикам из Университета Гонконга удалось доказать факт повторного заражения мужчины, переболевшим COVID-19 четыре месяца назад. При этом уровень вирусной нагрузки оказался довольно высоким, что совсем не характерно. Это, как утверждают китайские ученые, первый зарегистрированный случай в мире.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение собрать экстренное заседание кабинета министров в связи со вспышкой инфекции в стране . Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев считает, что россиян, отдыхающих сейчас в Турции, необходимо вернуть на Родину, чтобы не допустить второй волны в России.