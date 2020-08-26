В Челябинске выберут глав трех районов

Депутаты трех из семи районов Челябинска 27 августа проведут сессии, на которых будут избраны главы местных администраций. Ими станут Виктор Ереклинцев (Центральный район), Александр Орел (Ленинский район) и Сергей Колесник (Калининский район), сообщили источники URA.RU в советах и городской думе.
«Все трое сохранят свои посты, поскольку накануне их кандидатуры единогласно утвердил президиум регионального политсовета „Единой России“. При абсолютном доминировании единороссов в районных советах исход голосованиям предрешен», — пояснил URA.RU собеседник в гордуме.
Полномочия трех из семи районных глав столицы Южного Урала завершаются в 2020 году. В конкурсах на эти должности приняли участие от двух до четырех претендентов. Впервые глав районов согласовывали на уровне уральского межрегионального координационного совета «ЕР».
Полномочия глав Тракторозаводского и Курчатовского районов Галины Гавриловой и Сергея Антипова истекают в 2021 году, главы Металлургического района Сергея Кочеткова — в 2022 году, главы Советского района Владислава Макарова — в 2023 году.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «