26 августа 2020
25 августа 2020

В Челябинске выберут глав трех районов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Региональная конференция челябинского отделения партии Единая Россия. Челябинск, единая россия, голосование
Результаты голосования предопределила позиция «Единой России» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Конкурсы на глав в Челябинской области

Депутаты трех из семи районов Челябинска 27 августа проведут сессии, на которых будут избраны главы местных администраций. Ими станут Виктор Ереклинцев (Центральный район), Александр Орел (Ленинский район) и Сергей Колесник (Калининский район), сообщили источники URA.RU в советах и городской думе.

«Все трое сохранят свои посты, поскольку накануне их кандидатуры единогласно утвердил президиум регионального политсовета „Единой России“. При абсолютном доминировании единороссов в районных советах исход голосованиям предрешен», — пояснил URA.RU собеседник в гордуме.

Полномочия трех из семи районных глав столицы Южного Урала завершаются в 2020 году. В конкурсах на эти должности приняли участие от двух до четырех претендентов. Впервые глав районов согласовывали на уровне уральского межрегионального координационного совета «ЕР».

Полномочия глав Тракторозаводского и Курчатовского районов Галины Гавриловой и Сергея Антипова истекают в 2021 году, главы Металлургического района Сергея Кочеткова — в 2022 году, главы Советского района Владислава Макарова — в 2023 году.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...