В Перми отказались от проведения парада Победы в 2020 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 сентября, — 267-й день с момента выявления коронавируса и 177-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 005 000 (+4 952) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7983 (+60) человек, выздоровело 5537 (+42) пациентов, зафиксировано 344 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).

Коронавирус ускорил распространение в Пермском крае. Коэффициент заражаемости (Rt) увеличился до единицы. Это означает, что в регионе отсутствует тенденция к снижению общего числа заболевших COVID-19 . Ежесуточный прирост числа заразившихся в Прикамье составил 0,8%. Среди заболевших большая часть (49 человек) проходит лечение в больницах, 11 пациентов лечится амбулаторно.

COVID-19 подтвержден у жителей 15 муниципалитетов. 41 случай заражения коронавирусом в минувшие сутки выявлен в Перми , три — в Березниках. В Пермском районе, Кудымкаре и Лысьве — по два подтвержденных случая заболевания. В Барде, Губахе, Добрянке, Кишерти, Краснокамске, Октябрьском, Осе, Оханске, Чердыни и Кунгурском районе — по одному случаю заражения коронавирусом.

В Пермском края продлили срок действия коронавирусных ограничений. Режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет и с хроническим заболеваниями. Также действует запрет на работу развлекательных центров, детских игровых комнат и ночных клубов. В регионе нельзя проводить культурно-массовые мероприятия. Исключение — уличные мероприятия с численностью участников до 400 человек по согласованию с органами госвласти.

Парад Победы отменили из-за пандемии коронавируса. Проведение перенесенного парада на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом решили полностью отменить. Основным аргументом такого решения является тот факт, что в параде принимают участие люди старшего поколения, которые находятся в группе риска.

Пермские школы оказались не готовы к началу учебного года по новым правилам. Из-за утреннего фильтра и прохождения термометрии многие школьники просто не могли попасть в учебные заведения. Дети вместе с родителями были вынуждены длительное время стоять на улице под дождем и ждать своей очереди.

Краевой минтранс просит разрешить международные перелеты в Пермь. Документ министерство направило на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Отмечается, что аэропорт «Пермь» готов к возобновлению международных полетов . Данное решение поддержали в краевом оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.