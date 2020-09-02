Сегодня, 3 сентября, — 267-й день с момента выявления коронавируса и 177-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 005 000 (+4 952) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7983 (+60) человек, выздоровело 5537 (+42) пациентов, зафиксировано 344 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).
Коронавирус ускорил распространение в Пермском крае. Коэффициент заражаемости (Rt) увеличился до единицы. Это означает, что
COVID-19 подтвержден у жителей 15 муниципалитетов.
В Пермском края продлили срок действия коронавирусных ограничений. Режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет и с хроническим заболеваниями. Также действует запрет на работу развлекательных центров, детских игровых комнат и ночных клубов. В регионе нельзя проводить культурно-массовые мероприятия. Исключение — уличные мероприятия с численностью участников до 400 человек по согласованию с органами госвласти.
Парад Победы отменили из-за пандемии коронавируса. Проведение перенесенного парада на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом решили полностью отменить. Основным аргументом такого решения является тот факт, что в параде принимают участие люди старшего поколения, которые находятся в группе риска.
Пермские школы оказались не готовы к началу учебного года по новым правилам. Из-за утреннего фильтра и прохождения термометрии многие школьники просто не могли попасть в учебные заведения. Дети вместе с родителями были вынуждены длительное время стоять на улице под дождем и ждать своей очереди.
Краевой минтранс просит разрешить международные перелеты в Пермь. Документ министерство направило на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Отмечается, что
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