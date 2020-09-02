В Челябинске стартует процесс над экс-мэром Тефтелевым

Евгений Тефтелев ждет решения суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В Центральный районный суд Челябинска поступили материалы уголовного дела экс-мэра Евгения Тефтелева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Тефтелев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Материалы поступили, дата предварительного слушания еще не назначена», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Эту дату должны назначить в течение двух недель со дня поступления материалов в суд. После предварительного слушания должны решить, каким будет рассматриваться дело — в особом порядке или на общих основаниях.

«Если решат, что суд пройдет в особом порядке, то процесс может уложиться в несколько дней, без вызова свидетелей. Такой вариант возможен, так как Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, — пояснил URA.RU источник в силовых структурах. — И Тефтелев может рассчитывать на половину максимального срока по своей статье. Если суд будет обычным, то процесс пройдет дольше».

По версии следствия, Тефтелев, будучи мэром Челябинска вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым получил 2,5 млн рублей от депутата гордумы Сергея Селещука. Взятка передавалась за контракт по строительству школы в микрорайоне Парковый. Тефтелев и Пашков были задержаны ФСБ в декабре прошлого года в Магнитогорске. Экс-мэр находится под домашним арестом, Пашков остается в СИЗО и своей вины не признает. Селещук проходит по делу свидетелем.