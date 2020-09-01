Силовики переиграли арестованного соратника экс-мэра Челябинска

Евгений Пашков отказывается признать вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков, проходящий по делу о взятке вместе с экс-главой города Евгением Тефтелевым, не сумел покинуть СИЗО. Челябинский областной суд 2 сентября отклонил ходатайство об изменении ему меры пресечения на более мягкую и принял сторону следствия.

«Суд оставил без изменения постановление Центрального райсуда Челябинска от 6 августа, который удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Пашкова до 10 октября 2020 года и отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников», — пояснили URA.RU в суде. Защита добивалась перевода Пашкова под домашний арест либо запрет для него определенных действий. Сам он указывал, что в его отсутствие супруга и малолетние дети остались практически без средств.

Оба бывших чиновника были задержаны ФСБ в декабре 2019 года в Магнитогорске. Им инкриминируют получение взятки за оформление муниципального контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый. Депутат гордумы Сергей Селещук, чья фирма «Уралжилстрой» получила 700-миллионный контракт, проходит по делу свидетелем. Пашков вины не признал. Тефтелев заключил со следствием досудебное соглашение, в котором пообещал дать показания на ряд VIP-персон. «Слив» документа в интернет стал поводом для возбуждения еще одного дела — по ст. 310 УК РФ (разглашение тайны следствия).