Екатеринбуржцы попросили Бастрыкина разобраться с кальянной в доме

Жильцы дома на Павла Шаманова, 5/3 в Екатеринбурге страдают от кальянной, которая находится в здании. Они записали обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию, рассказал URA.RU член Общественной палата региона Дмитрий Чукреев.

По его словам, горожане страдают от заведения уже более трех лет. «Дым и запахи из кальянной попадают в жилые помещения, но владельцы бизнеса никак не реагируют на жалобы», — заявил Чукреев.

Он потребовал, чтобы работу кальянной проверили. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

