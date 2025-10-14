Екатеринбуржцы попросили Бастрыкина разобраться с кальянной в доме

Жильцы дома на Павла Шаманова, 5/3 в Екатеринбурге страдают от кальянной, которая находится в здании. Они записали обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию, рассказал URA.RU член Общественной палата региона Дмитрий Чукреев.
По его словам, горожане страдают от заведения уже более трех лет. «Дым и запахи из кальянной попадают в жилые помещения, но владельцы бизнеса никак не реагируют на жалобы», — заявил Чукреев.
Он потребовал, чтобы работу кальянной проверили. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.
