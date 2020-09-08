Бизнесмен из ХМАО скрылся от следствия на Украине

Предпринимателя Богдана Нестора могут вернуть обратно в Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Учредитель крупной строительной компании «Северстрой» Богдан Нестор скрылся от следствия и уехал на постоянное место жительство в Украину. Он является фигурантом уголовного дела, связанного с обманутыми дольщиками в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«У Нестора есть бизнес на Украине, он туда и отправился на ПМЖ. В России он объявлен в федеральный розыск. Но вся нынешняя ситуация с коронавирусом пока мешает решить вопрос о его экстрадиции», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту агентства подтвердили информацию о том, что Нестор находится в федеральном розыске. «Несмотря на то что он находится за пределами РФ, расследование уголовного дела по мошенничеству, где он проходит подозреваемым, продолжается. Проводится необходимый комплекс следственных действий», — пояснила начальник отдела общественных связей полиции Югры Ольга Абмайкина.

Связаться с самим Нестором на момент публикации материала не удалось. Один из обманутых дольщиков в беседе с URA.RU сообщил, что в Сургуте все дела, связанные с «Северстроем», ведет Айрат Лукманов. «Он присутствует на всех собраниях с дольщиками и решает организационные вопросы от имени компании», — заявил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Нестор и несколько других застройщиков, которые нарушили сроки сдачи новостроек, оказались фигурантами уголовных дел. Расследование все еще продолжается.