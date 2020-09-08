Свердловский губернатор помог с пиаром кандидату в заксобрание

В 2017 году Соколюк тепло поздравлял Куйвашева с победой на выборах губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев в ходе турне на север Свердловской области принял участие в торжествах главы Ивдельского городского округа Петра Соколюка. Он считается титульным кандидатом на довыборах в заксобрание региона, которые состоятся 13 сентября.

В присутствии губернатора было подписано допсоглашение намерении АО «Полиметалл» инвестировать 66 миллионов рублей в развитие социальной сферы муниципалитета, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Уже в ближайшее время ивдельчане смогут увидеть результаты этого партнерства, почувствуют реальное улучшение качества жизни», — заявил Евгений Куйвашев. Во время визита глава региона также посетил стройплощадку обогатительной фабрики «Краснотурьинск-Полиметалл», где смогут работать до 250 человек, и будущее терапевтическое отделение Краснотурьинской городской больницы.

Довыборы по Краснотурьинскому избирательному округу №16 — самая крупная избирательная кампания 2020 года в Свердловской области. Титульным претендентом на депутатское кресло считается действующий мэр Ивделя Петр Соколюк, в то же время инсайдеры URA.RU в структурах областной власти отмечают, что исход кампании всерьез беспокоит областных администраторов политического процесса.

Незадолго до визита губернатора территорию посетил его политический зам Сергей Бидонько. Он убеждал жителей «проявить гражданскую сознательность в отношении „Единой России“», сообщало ранее URA.RU.