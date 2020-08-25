25 августа 2020

Мэр Ивделя потратил миллионы, чтобы стать депутатом. Но этого может не хватить

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа мэров в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, соколюк петр
Мэр Ивделя потратил на выборы в 10 раз больше самого состоятельного конкурента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Ивделя Петр Соколюк, претендующий на мандат депутата свердловского заксобрания по Краснотурьинскому избирательному округу №16, потратил на избирательную кампанию в несколько раз больше средств, чем все конкуренты, вместе взятые. Данные опубликованы на сайте окружной избирательной комиссии.

Расходы Соколюка составили 2,341 млн рублей. Эсер Андрей Бычков потратил в 10 раз меньше — 239,3 тысячи рублей. Коммунист Николай Заморин израсходовал 116,5 тысячи рублей, представитель ЛДПР Антон Гусев вообще не озаботился наполнением своего избирательного фонда, равно как и расходами на проведение кампании.

Между тем, инсайдеры URA.RU в структурах областной власти отмечают, что исход кампании всерьез беспокоит областных администраторов политического процесса. Явка на довыборы прогнозируется на уровне 15%. При этом на участки может прийти молодежь, которая достаточно негативно настроена по отношению к возрастному мэру-единороссу. Собеседники агентства не исключают, что на этом фоне эсер Бычков может вырвать у Соколюка пальму первенства, тем более что, несмотря на меньшие расходы, он проявляет себя гораздо активнее.

Источники сообщают, что политический вице-губернатор Сергей Бидонько намерен лично прибыть в Краснотурьинск для консультаций по проведению кампании, а Петр Соколюк выразил готовность активнее участвовать во встречах с избирателями, на которые раньше соглашался неохотно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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