Россия заявила протест послу Германии в связи с делом Навального

Министерство иностранных дел РФ заявило протест немецкому послу Гезе Андреасу фон Гайру из-за обвинений России по делу блогера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации Навального», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Отказ предоставлять информацию о Навальном назвали враждебной провокацией со стороны Германии.
В МИД РФ добавили, что Берлин пытается дискредитировать Россию на международной арене. Если Берлин не предоставит данных о болезни блогера, то за последствия дела Навального будет отчитываться сама Германия и ее союзники, уточнили в ведомстве.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали. Навальный пришел в сознание 7 сентября в немецкой больнице «Шарите»
Немецкие врачи уверены, что блогера отравили веществом из группы ядов «Новичок». При этом 60 биохимических исследований российских врачей не обнаружили следов яда в организме Навального, сообщает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин блефует в ситуации с Навальным, передает RT.
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