В Ханты-Мансийске руководитель театра планирует создать драмтеатр Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Ханты-Мансийске появится первый в истории города драматический театр. На базе центра развития творчества детей и юношества открывают свободный театр «Аквилон», сообщает URA.RU режиссер театра Зинаида Торопова.

«Да, планируем убедить правительство в необходимости драмтеатра в Ханты-Мансийске, но пока что у нас нет своей собственной площадки, на которой мы могли бы ставить взрослые и серьезные работы. Планировалось, что в здании, которое строилось для шахматной академии, нам выделят площадку, я даже принимала участие в разработке сцены, но помещение решили сделать открытым и использовать для проведения мастер-классов, тренингов и выступлений разных студий», — рассказывает руководитель театра.

Как добавляет режиссер, для того чтобы привлечь внимание правительства, необходимо запустить «театральную волну» и заинтересовать жителей. Сейчас же администрация считает, что строить здание театра в Ханты-Мансийске нерентабельно и дорого. Как известно, драмтеатры есть в Сургуте, Нижневартовске, Югорске, но до сих пор нет в столице округа. В правительство округа был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ не получен.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова озвучила планы по созданию арт-резиденций на территории региона. Об этом зашла речь во время онлайн-конференции, посвященной молодежной политике в ХМАО.