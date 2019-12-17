Губернатор Югры озвучила планы по созданию объектов, на которые обращает внимание Кремль

Губернатор Югры Наталья Комарова озвучила планы по созданию арт-резиденций на территории региона. Об этом зашла речь во время он-лайн конференции, посвященной молодежной политике в ХМАО, передает корреспондент «URA.RU».
Тему необходимости создания арт-резиденций подняла югорский деятель культуры Вера Кондратьева, которая записала видеообращение для губернатора ХМАО. «В России уже насчитывается 16 арт-резиденций. Это место, куда приезжают творческие, креативные люди, деятели искусств. Они приезжают, живут и создают уникальные авторские проекты. Это будет способствовать развитию креативной индустрии и социальной жизни округа», — заявила Кондратьева.
Глава региона ответила, что уже дала задание заняться разработкой этой темы югорским мэрам подчиненным из правительства. В пример она привела Ханты-Мансийск и отметила, что арт-резиденция там может появиться после окончания шахматной олимпиады. «Там создается инфраструктура, которую можно было бы использовать по прошествию и для этих целей. По другим городам нацелила на пристальное внимание к помещениям, которые сформированы на территории промзон и нередко простаивают. Вполне возможно было бы изъять такие помещения и подготовить их для того, чем хотелось бы заниматься молодым людям», — считает Комарова.
Ранее «URA.RU» сообщало, что летом на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» стратегическую сессию по развитию арт-резиденций в российских регионах проводил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Тогда о желании создавать такие объекты заявляло руководство Ямала, Калининградской области, Башкортостана и ряда других субъектов РФ.