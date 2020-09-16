В Тюмени аварийные комиссары придумали, как заработать на ДТП

Аварийные комиссары навязывают услуги, которые требуются только при серьезных ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени аварийные комиссары навязывают водителям, попавшим в ДТП, ненужную фотосъемку, за которую требуют по 3-4 тысячи рублей. Об этом один из тюменских автолюбителей рассказал в городском пабликое соцсети «ВКонтакте». По его словам, представители страховых компаний пользуются тем, что водители в первые минуты после аварий находятся в состоянии стресса.

«После ДТП к нам подошел аварийный комиссар, сделал фото места происшествия. За оформление документов запросил 3,5 тысячи рублей. Воспользоваться услугами другого комиссара мы не могли, потому что убрали машины, а снимков больше никто не делал. Уже после узнал, что фотографии нужны только при сложных ДТП с ущербом более 100 тысяч рублей!» — рассказывает автор поста.

Вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов Максим Едрышев пояснил URA.RU, что в данном случае аварийный комиссар поступил, как минимум, непорядочно. «Никто не может навязывать услуги. Комиссар не мог запретить водителям делать фото с места происшествия. Более того, это крайне желательно даже при незначительных ДТП. Если водитель попал в такую ситуацию, то необходимо обратиться в компанию, на которую комиссар работает, или же в прокуратуру», — считает Едрышев.