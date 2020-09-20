20 сентября 2020

Стало известно, кому нельзя ставить прививку от коронавируса

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Вакцнация от коронавируса разрешена при онкологии Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса противопоказана тем, у кого есть некоторые заболевания иммунитета. Об этом заявил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами», — цитирует RT Караулова. При этом вакцинация разрешена даже тем, у кого есть онкология, аутоиммунные и ревматологические заболевания.

Караулов добавил, что при выделении противопоказаний нужно опираться на указания Минздрава РФ. Наиболее подробная информация о вакцине появится после окончания третьей фазы испытаний.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в России в начале августа, передает телеканал 360. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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