Стало известно, кому нельзя ставить прививку от коронавируса

Вакцинация от коронавируса противопоказана тем, у кого есть некоторые заболевания иммунитета. Об этом заявил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами», — цитирует RT Караулова. При этом вакцинация разрешена даже тем, у кого есть онкология, аутоиммунные и ревматологические заболевания.
Караулов добавил, что при выделении противопоказаний нужно опираться на указания Минздрава РФ. Наиболее подробная информация о вакцине появится после окончания третьей фазы испытаний.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в России в начале августа, передает телеканал 360. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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