Роспотребнадзор объяснил, почему растет число заражений COVID

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Люди закупают продукты в гипермаркетах во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, антисептик, антисептическое средство
Россияне не соблюдают меры профилактики для борьбы с коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ прежде всего связан с игнорированием мер профилактики. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В первую очередь он [рост] связан с тем, что люди не соблюдают требования. Главная задача сегодня — вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к инфекции», — цитирует Попову РИА «Новости». Она отметила, что рост числа заболевших связан с наступлением холодного времени года, как это и предполагалось ранее.

За последние сутки в России было выявлено 7 523 случаев коронавируса — рекорд за последние несколько месяцев. До этого экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов спрогнозировал, что коронавирус в октябре ударит с новой силой и предупредил, что режим самоизоляции в регионах могут вернуть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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