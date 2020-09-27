27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020

В мэрии Челябинска раскрыли, когда включат отопление в домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Батареи во всех домах Челябинска нагреются за несколько дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о начале отопительного сезона с 28 сентября, сообщили URA.RU в мэрии областного центра. Подключать многоквартирные дома начнут с понедельника, этот процесс растянется на несколько дней.

«Все службы, обеспечивающие запуск отопления в жилой фонд, работают круглосуточно. Социальные объекты на данный момент подключены на 90%, тепло в них подавали по заявкам руководителей», — пояснили URA.RU в администрации.

По нормативам, отопление в жилом секторе включается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов. Между тем, в Челябинске установилось «бабье лето» с дневными температурами воздуха до +19 градусов. Однако ночью столбик термометра будет опускаться к нулевой отметке, на почве возможны заморозки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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