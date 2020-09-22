На Челябинскую область надвигаются ураган и зимние холода

Пока зима будет навещать Южный Урал лишь по ночам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинскую область надвигается ветер скоростью до 25 метров секунду. При этом в регионе продолжится похолодание, по ночам челябинцам синоптики обещают по-настоящему зимние температуры.

«В ближайший час, днем и вечером 23 сентября в Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. В четверг, 24 сентября, ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду», — сообщили URA.RU в региональном ГУ МЧС.

При этом с четверга заморозки станут устойчивыми, а ночи по-зимнему холодными: с минус одного градуса 24 сентября до минус пяти градусов 25 и 26 сентября. При этом в области, по прогнозу Челябинского ЦГМС, установятся «температурные качели»: днем столбик термометра будет подниматься до 17 градусов тепла.

В связи с этим под вопросом остается начало отопительного сезона в столице Южного Урала. Нужного для этого среднесуточного норматива — не более восьми градусов в течение нескольких дней — Челябинск до конца недели вряд ли достигнет. Сейчас в городе по распоряжению мэра Натальи Котовой тепло подано во все социальные учреждения: детсады, школы, больницы и так далее.

Фото: скрин сайта Челябинского ЦГМС