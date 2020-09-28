В пермском суде произошла вспышка коронавируса

Судьи вынуждены выполнять работу за коллег, которые заразились COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Лысьвенском городском суде (Пермский край) произошла вспышка коронавируса. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что известно о, как минимум, семи заразившихся. Информация об этом не афишируется, поскольку судьи опасаются, что могут остаться без работы.

«Как минимум, уже семь человек заразились, хотя коллектив небольшой. Домой на больничный отправляют только тех, у кого подтвержден коронавирус. Всю работу раскидывают на остальных судей. Руководитель (председатель суда Гузалия Батуева) отказывается закрывать суд на карантин, люди продолжают ходить на работу. Предавать это огласке никто не хочет — бояться потерять работу», — пояснил инсайдер.

По данным осведомленного источника, в суде «нет ни масок, ни антисептиков», необходимых для соблюдения мер предосторожности. На сайте суда указано, что в аппарате суда работают 42 человека. В пресс-службе Пермского краевого суда агентству пояснили, что не владеют информацией о том, сколько человек заражено в судах края и как часто в помещениях судов проводятся противоэпидемические мероприятия.

Там уточнили, что данные вопросы находятся в компетенции Управления судебного департамента по региону. В судебном департаменте не смогли оперативно прокомментировать информацию, туда направлен запрос. URA.RU также обратилось за комментарием в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. На момент опубликования материала ответ не поступил.