Челябинские магазины ужесточают правила из-за коронавируса

В магазины запрещают заходить без маски Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В торговых сетях Челябинской области ужесточили требования по соблюдению масочного режима. Это касается и покупателей, и сотрудников магазина. Как сообщили URA.RU в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка», соответствующее распоряжение поступило им вечером 29 октября.

У корреспондента URA.RU при входе в один из магазинов торговой сети «Пятерочка» накануне вечером потребовали надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники объяснили это распоряжением «сверху», при несоблюдении которого компании грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, а при злостных нарушениях — закрытие магазинов. «Магазин закроют, мы останемся без работы. Платить за это нам не будут», — уточнила корреспонденту URA.RU одна из сотрудниц магазина «Пятерочка».

На горячей линии «Пятерочки» порекомендовали обращаться за разъяснениями в головной офис X5 Retail Group, который расположен в Москве. На звонок редакции в компании не ответили, запрос принят в рассмотрение. «Уже есть прецеденты, когда закрывали целые сети в Москве, — рассказал URA.RU источник в одной из торговых сетей. — Это очень большой удар по бизнесу. Поэтому все перестраховываются».

Первый вице-губернатор Ирина Гехт подтвердила URA.RU об усилении контроля над соблюдением масочного режима в общественных местах. Эта же мера касается и торговых сетей. «Масочный режим никто не отменял, просто в компаниях стали им пренебрегать. Это же касается и жителей, которые посещают общественные места. Естественно, руководители фирм, чтобы избежать санкций, приняли внутреннее распоряжение по соблюдению масочного режима», — уточнила URA.RU первый вице-губернатор.

По данным на 30 сентября число зараженных достигло 16 740, выздоровели 12 814 жителей области. За сутки выявили 85 новых случаев заражения.