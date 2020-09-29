В Челябинской области новый скачок заражений коронавирусом

В Челябинской области разворачивают новые госпитали для ковидных больных Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 30 сентября зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 83). Среди заболевших семь школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, регион поставил новый рекорд по числу заражений за последние три месяца.

«С начала пандемии произошло 16 740 случаев заражения, сейчас лечение проходит 3401 южноуральцев. Умерли три человека в возрасте 64, 85 и 91 года. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 41 человек, с начала пандемии — 12 814 жителей области.

Заболеваемость вновь пошла в рост, вернувшись к рекордным показателям трехмесячной давности. Оптимизм, характерный для последнего летнего месяца, когда Челябинская область перешла на второй этап снятия карантина, сменился озабоченностью. Вспышки COVID регистрируются в органах власти, в школах и университетах, заражаются ученики и педагоги, из-за повышенной нагрузки скорой помощи приходится ждать до двух суток.