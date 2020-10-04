За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев заражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 октября, — 299-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 209-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 265 359, достигнув отметки в 35 385 921. Из них выздороветь удалось уже 26 516 666 пациентам (+235 737). Жертвами COVID-19 стали 1 042 418 человек (+3 988).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 634 125 американцам. Следом идут Индия (6 622 180) и Бразилия (4 915 289). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 215 001.

Вакцина и лекарство

Три российские вакцины от COVID-19 скоро появятся на рынке. Каждая из них по-своему провоцирует выработку защитных антител. Препарат от Института имени Гамалеи был зарегистрирован 11 августа. Его принцип работы основан на использовании аденовируса. Вакцина Научного центра «Вектор» состоит из синтетических пептидов и частиц алюминия. Третья состоит из целого SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств.

Аналитики определили, что более 20% жителей России готовы сделать прививку . При этом 93% россиян уверены, что вакцинация должна быть исключительно добровольной. 63% респондентов заявили, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное — ее эффективность. Более 50% опрошенных ожидают второй волны COVID-19.

Ситуация в России

За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев заражения. Вирусолог и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу не появится из-за большого количества переболевших людей. По его словам, наблюдения показали, что в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на антиген.

Кроме того, вирусолог отметил, что частичные ограничения по коронавирусу сохранятся в стране еще на один-два года. К слову, россияне создали петицию и просят президента страны Владимира Путина не вводить ограничительных мер, какие были весной.

В Крыму выявили 103 случая заражения коронавирусом за сутки. Это рекорд для самого популярного курорта России, рассказал глава региона Сергей Аксенов. Замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк уточнил, что на фоне роста заболеваемости школы в регионах сами будут определять формат обучения. Сейчас около 3% общеобразовательных учреждений находятся на карантине из-за ОРВИ и COVID-19.

Ситуация в мире

Белый Дом в США возглавит вице-президент Майк Перс в том случае, если действующий лидер Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, серьезно заболеет и не сможет работать. Такой план действий американского правительства озвучила газета The Telegraph.

Японский модельер Кендзо Такада, создатель модного бренда одежды Kenzo, умер от COVID. На момент смерти ему исполнился 81 год. Модельер проектировал одежду и обувь класса «люкс».