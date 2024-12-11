ВСУ лишили тепла сотни жителей Таганрога: карта СВО на 11 декабря

Таганрог подвергся ракетной атаке, в результате которой было повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей, также пострадала котельная. В Курской области ВС РФ продолжают развивать наступление. В Курахово также зарегистрировано продвижение ВС РФ. Ход боевых действий и ситуация на фронте — в материале URA.RU.
Ракетная атака в Таганроге
Этой ночью Таганрог подвергся ракетной атаке, в результате которой пострадало промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Также повреждена котельная. Без тепла остались 27 домов. Специалисты планируют восстановить ее примерно к 12:00 по местному времени. В результате ракетной атаки никто не пострадал, отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Курское направление
ВС РФ прорвались на территорию Сумской области, которая находится рядом с Курской. Об этом пишет telegram-канал «Два майора». Согласно данным, военным удалось занять приграничные районы вблизи села Александрия. Этот участок находится южнее освобожденного населенного пункта Плехово (Курская область) и прилегающих лесных массивов, где шли интенсивные боевые действия.
Группировка «Север» после успешного освобождения Новоивановки продолжила наступление на восток и с тяжелыми боями вытеснила ВСУ с нескольких позиций, расположенных в лесопосадках. Сообщается, что наступательные действия ВС РФ активно поддерживаются реактивной артиллерией и тяжелыми огнеметными системами ТОС «Солнцепек».
Торецкое направление
В Торецке (Дзержинск) российские военные контролируют микрорайон Забалка и Центральную шахту, включая возвышенности. ВС РФ активно продвигаются в сторону Щербиновки и Леонидовки на западе.
Покровское направление
Российские военные продолжают наносить ощутимые удары по ВСУ, и ситуация для них ухудшается с каждым днем. Неподалеку от Петровки ВС РФ продолжают свои наступательные действия в сторону Даченского и Зеленого. Российские силы развивают успех в Шевченко, продвигаясь к стратегически важной высоте. Также отмечается продвижение южнее Новотроицкого, севернее Новооленовки, в районе Сонцовки и южнее Вознесенки.
Харьковское направление
ВС РФ установили контроль над пятью зданиями в Волчанске и успешно отразили контратаку украинских сил. Бои в этом регионе продолжают быть ожесточенными и интенсивными.
Кураховское направление
В Курахово российские войска взяли элеватор, расположенный в центре города. Также зафиксировано продвижение ВС РФ в микрорайоне Южный. На северо-западной окраине водохранилища продолжаются боестолкновения в районе квартала многоэтажных домов и южнее Старых Тернов, где российские штурмовые группы пытаются продвинуться в направлении дороги Дачное–Курахово, намереваясь отрезать путь для ВСУ в город.
Обстрелы ВСУ
Ночью в Брянске в результате атаки беспилотника произошел пожар на производственном объекте. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что ликвидация возгорания завершена. В Донецкой Народной Республике, в Горловке, в результате сброса самодельного взрывного устройства с дрона был тяжело ранен мужчина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.