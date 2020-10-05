Тюменские безработные родители остались без выплат

Надежда Мазуркевич заявила, что дополнительные выплаты безработным прекратятся с 1 октября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

С первого октября безработные родители лишены дополнительных ежемесячных выплат. Об этом рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

«Меры поддержки в виде повышенных пособий прекратились с 1 октября. С начала месяца граждане больше не будут получать дополнительные выплаты на детей. Кроме того, мы вернулись к правилам, которые были прописаны в законе о занятости. Теперь для получения пособий в максимальном размере вновь необходим определенный трудовой стаж», — пояснила Мазуркевич.

В департаменте труда добавили, что ситуация с нетрудоустроенными гражданами стабилизируется. С первых чисел августа рейтинг безработицы начал снижаться. На данный момент на одного человека приходится более одной вакансии.

Ранее агентство писало о том, что по причине высокого числа безработных в Тюменской области приняли решение о выделении из бюджета дополнительных средств. Более 200 млн рублей были направлены на поддержку занятости и создание новых рабочих мест.