Вся страна переживает за истощенную девочку из Карпинска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Социальные сети разозлила история младенца из Карпинска, которую родная мать с рождения морила голодом и держала в сумке в шкафу. Ребенку около шести месяцев, спасло малышку то, что ее тайком подкармливал ее 13-летний брат. Девочку случайно нашли подруги женщины, когда пришли в ней в гости пить спиртное. Сейчас младенца госпитализировали в Екатеринбург на вертолете.

«Какой кошмар! Надеюсь, у ребенка все будет хорошо. Смотреть видео очень страшно!» — делится своими переживаниями один из пользователей Twitter. Однако большинство россиян реагировали острее и переходили на оскорбления в адрес матери ребенка.

Люди удивляются, что детей мучают чуть ли не каждый день

Некоторые пользователи предлагают радикальные меры — еще в школе проверять девочек на готовность стать мамой

Пользователи хотят помочь ребенку

Кто-то считает, что произошедшее — проблема маленьких городов

Пользователи объясняют поступок матери тем, что ее доводил и запугивал муж

Вспоминали и про отца ребенка, который должен делить ответственность

Пишут и про запрет абортов

Удивительно, что попадались и шутливые комментарии