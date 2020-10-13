Названа версия стремительного назначения главы полиции ХМАО

По версии инсайдеров URA.RU, одна из главных задач Сатретдинова — наведение порядка в вопросах организованной преступности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Назначение главы полиции ХМАО прошло нестандартно и стремительно, удивив даже опытных руководителей окружной полиции. Дело в том, что президент РФ Владимир Путин одним указом снял с должности Василия Романицу (экс-главу полиции ХМАО) и сразу же назначил Дамира Сатретдинова, что нетипично. Источники URA.RU считают, что решение связано с задачами, которые стоят перед новым главой полиции.

«В ХМАО сложилась нестандартная ситуация. С одной стороны, решение по Романице было принято давно, но указ должен был быть позже — в конце октября или даже в ноябре. Затем должен был наступить период временно исполняющего обязанности и только потом — назначение. Но, вероятно, смерть вора в законе Зятька изменила планы. Назначение смотрящего по ХМАО не должно было пройти раньше назначения главы полиции», — считает высокопоставленный силовик. В полиции ХМАО от официальных комментариев отказались.

Другой инсайдер агентства, знающий принципы работы ФСБ, предполагает, что одна из ключевых задач Сатретдинова в ХМАО, которую перед ним поставили кураторы — лишение власти законников. «В помощь ему даются и закон против АУЕшников и закон, который создан для борьбы с так называемыми ворами в законе („Занятие высшего положения в преступной иерархии“, ст. 210.1 УК РФ — прим. ред.). От него будут требовать результатов именно в решениях вопросов по оргпреступности», — считает источник. В региональном правлении ФСБ получить комментарий на этот счет не удалось — там не ответили на звонки URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что накануне Дамир Сатретдинов был представлен широкой общественности. Произошло это на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, где он отчитывался о работе полиции. В конце доклада губернатор ХМАО Наталья Комарова обрушилась с критикой на силовиков.