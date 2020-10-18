Эрдоган обвинил Кремль в сговоре с Америкой

Реджеп Эрдоган считает, что Россия, США и Франция поставляют оружие Армении Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил в сговоре США, Россию и Францию. Глава государства считает, что страны поддерживают Армению в конфликте с Азербайджаном.

«Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений», — цитирует Эрдогана ТАСС. Он возмутился, что при этом Россия, США и Франция не одобряют поддержку Азербайджана со стороны Турции.

Новый виток конфликта из-за Нагорно-Карабахской Республики начался между Азербайджаном и Арменией после взаимного обвинения сторон в нападениях. После этого Минская группа ОБСЕ потребовала прекращения огня на территории республики, напоминает RT. 14 октября стало известно о переброске в Карабах из Турции сирийских боевиков, пишет «Национальная служба новостей».