Россия уничтожила 200 боевиков, направлявшихся в Карабах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Центр с боевиками был уничтожен российскими бомбардировщиками Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета
Война в Сирии

Российские бомбардировщики в Сирии уничтожили пункт для рекрутинга боевиков, занимавшийся поставкой добровольцев для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Уничтоженное здание располагалось в сирийском селе Магара.

«Под удар бомбардировщиков попали не менее двухсот джихадистов», — приводит Argumenti.ru информацию, полученную из своих источников. Сообщается также, что боевики готовились к отправке в зону военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее в Волгограде сотрудники ФСБ нейтрализовали группировку боевиков, планировавших в городе ряд терактов. Известно, что их действия координировали из Сирии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...