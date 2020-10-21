Россия уничтожила 200 боевиков, направлявшихся в Карабах

Российские бомбардировщики в Сирии уничтожили пункт для рекрутинга боевиков, занимавшийся поставкой добровольцев для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Уничтоженное здание располагалось в сирийском селе Магара.
«Под удар бомбардировщиков попали не менее двухсот джихадистов», — приводит Argumenti.ru информацию, полученную из своих источников. Сообщается также, что боевики готовились к отправке в зону военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее в Волгограде сотрудники ФСБ нейтрализовали группировку боевиков, планировавших в городе ряд терактов. Известно, что их действия координировали из Сирии.
Подписывайтесь на URA.RU в