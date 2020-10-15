ФСБ ликвидировали главаря ячейки террористов и его сообщника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Волгограде группировку боевиков, которые планировали в городе теракты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Они [террористы] планировали взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства. Задержания боевиков ячейки прошли также в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе», — сообщили в ФСБ.

Уточняется, что при задержании были ликвидированы главарь ячейки террористов «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической по решению Московского окружного военного суда 05.06.2019 года) и его сообщник. Оба выходцы Центральной Азии. При задержании они пытались извлечь взрывчатое вещество из заранее оборудованного в Волгограде тайника и оказали сопротивление сотрудникам ФСБ. Известно, что действия боевиков координировали из Сирии.

На днях бойцы ОМОНа и Росгвардии нейтрализовали четырех террористов в Грозном. Во время спецоперации погибли двое силовиков, передает RT.