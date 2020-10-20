Блогер устроил скандал на форуме с федеральным министром

Якушев говорил о важности диалога с гражданским обществом, когда блогер начал выкрикивать вопрос из зала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступление министра строительства РФ Владимира Якушева на пленарном заседании международного строительного форума 100+ Forum Russia едва не было сорвано. В речь федерального чиновника вмешался блогер Андрей Фирсов, который представился автором youtube-канала.

Якушев говорил о необходимости обсуждения спорных вопросов развития муниципалитета с горожанами, когда ему с места стал отвечать гость форума. Министр сначала не услышал или не отреагировал на крики из зала, однако потом прекратил выступление.

«Есть! Есть обратная связь с людьми! Вы готовы ее выслушать? Академ — гетто. Солнечный — замечательный район, но где трамвай? В ближайшее время цыганский поселок снесут и застроят человейниками, и весь юго-западный район в Екатеринбурге встанет. Кто будет решать эти вопросы в нашей области?» — закричал Андрей Фирсов.

Владимир Якушев проигнорировал вопросы Фирсова, но подчеркнул: «Вот видите, хорошо, что на площадке и дискуссия есть. Над этим надо работать». По неподтвержденным данным, Фирсов пытался сказать что-то еще, но его вывели из зала.