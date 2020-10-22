Вакцины не будет еще долго, ставка делается на профилактику Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 23 октября, — 317-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 227-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 18 975, выздоровели 14 409 и скончались 590 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 463 306 (+15 971) случаев заражения. Вылечились 1 107 988 (+11 428) пациентов — 77% от заболевших. Умерли 25 242 (+290) человек — 1,7% от заразившихся.

Область обновляет рекорды по заражениям

В Челябинской области, по данным на 22 октября, зафиксировано 123 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 118, до этого — 113). Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Вылечились в течение суток 42 человека.

Роспотребнадзор не справляется с карантином в области

В Челябинской области Роспотребнадзор перестал выдавать предписания о самоизоляции заразившимся коронавирусом и членам их семей. Проблему подтвердили в минздраве региона и на режимных предприятиях, где жестко контролируют состояние сотрудников. От территориального управления ведомства невозможно получить и комментарии — телефоны всегда заняты, письменные запросы игнорируются. В области разработаны алгоритмы взаимодействия между медиками и РПН, но насколько действенными они окажутся — пока неизвестно.

«Яндекс.Такси» отказалось возить на КТ ковидных челябинцев

Машины «Яндекс.Такси» не будут использоваться для перевозки на КТ жителей Челябинской области, у которых заподозрен коронавирус. Об этом сообщили URA.RU 22 октября в пресс-службе компании-агрегатора. «Соглашение с властями Челябинской области предусматривает перевозку медперсонала, а не пациентов. Речь не о машинах, выполняющих обычные заказы Яндекс Go, а про отдельный флот партнерских автомобилей. В них используются специальные защитные экраны и ежедневно проводится дезинфекция. Для водителей будет действовать страховка из специального фонда „Яндекс.Такси“ на случай заражения COVID-19», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании. О соглашении с агрегатором заявили URA.RU власти региона: около трех десятков машин предполагалось использовать в Челябинске и Магнитогорске, чтобы компенсировать дефицит скорых.

Челябинцы начали бояться общественнoго транспорта

В общественном транспорте Челябинска число пассажиров снизилось на 10-15%, говорят муниципальные и частные перевозчики. «Пассажиропоток просел. Люди из-за пандемии боятся пользоваться общественным транспортом, опасаясь заразиться. К тому же трамваями, троллейбусами и автобусами чаще всего пользовались люди пожилые (возраст 65+), которые стараются по возможности оставаться дома», — рассказал URA.RU начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев. Кроме того, часть офисных сотрудников с началом второй волны коронавируса ушла на удаленку, а кто-то теперь чаще пользуется личными машинами — там риск заразиться меньше.

Вице-спикер челябинского заксобрания в больнице с COVID

Вице-спикер заксобрания Челябинской области и генеральный директор ООО «НОВАТЭК — Челябинск» Вадим Ромасенко госпитализирован с тяжелой формой коронавируса. По словам источника, КТ показала более чем 50%-е поражение легких, парламентарию потребовалась интенсивная терапия.

Ранее подтвердился коронавирус еще у одного депутата заксобрания — главврача областного онкоцентра Андрея Важенина. С начала пандемии коронавирусом заболели многие VIP-челябинцы, в том числе четверть глав муниципалитетов. Мэр Троицка Александр Виноградов рассказывал URA.RU, как протекает болезнь.

Поставка вакцины от COVID отложена

Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Челябинскую область не раньше начала декабря, заявил 22 октября на заседании комитета по социальной политике заксобрания министр здравоохранения региона Юрий Семенов. Ранее сообщалось, что вторая партия вакцины в регион поступит до конца октября, ею планировалось прививать медиков и учителей. Пока Южный Урал получил всего 42 дозы, которые распределили между врачами Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

Челябинскому правительству меняют формат работы из-за COVID

Правительство Челябинской области в связи с пандемией получит возможность принимать решения в заочном режиме, то есть путем опроса. В заксобрание региона внесен соответствующий законопроект, сообщили URA.RU в ЗСО. В частности, таким образом будут принимать бюджет. Когда ситуация с инфекцией стабилизируется, заседания станут проходить в прежнем формате.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, возобновлены запреты на проведение массовых мероприятий. В регионе пытаются решить проблемы с медицинской помощью: срок ожидания терапевта приближается к двум суткам, скорой — к пяти суткам. Власти готовят решение об отмене диспансеризации со 2 ноября, глава региона Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул.